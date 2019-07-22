逾二千人響應促紓解社會危機 ﻿多界別聯署籲政府化解矛盾 ﻿

修訂《逃犯條例》引起的社會爭議持續，過去多次示威遊行均爆發警民衝突，造成流血事件。有超過二千名市民加入一項由多個界別人士發起的聯署，要求政府化解矛盾。



三十五名人士包括前問責官員、傳播學者、商界人士等日前以個人名義發出聯署信，促請行政長官和特區政府展現領導風範，以政治手段解決政治問題。他們建議政府成立獨立調查委員會，調查因《逃犯條例》爭議引發的多場警民衝突。



這聯署信又認為，這才是減免武力衝突以至紓解社會危機關鍵所在。聯署信亦希望，示威者不要以危害生命方式表達不滿，而警方管理層在處理突發衝突時，應盡量避免將矛盾進一步升級。



參與聯署的包括前運輸及房屋局副局長邱誠武、中大前任校長沈祖堯、商人王維基，以及港大微生物學講座教授袁國勇等。至昨天收集支持聯署前，有逾二千名市民響應。



二百警員親屬 向林鄭提三大訴求



此外，網上亦出現逾二百名自稱為現役警員的親屬，聯署撰寫公開信予林鄭月娥。公開信指自六月十二日的衝突以來，每看見示威現場的消息，均感到憤怒及心酸，因為前線警員在這些因政治爭議而起的遊行事件中，需服從高層指令，而前線警員又需承擔施政失誤導致的急速惡化的警民關係。



聯署信提到，警員收到的指令「危險且行動頻密」，但是當指令者出錯，卻無高層為此問責，前線警員則「長時間受社會嚴厲責罵、排斥」。公開信提出三大訴求，包括一、要求特首以政治方式回應社會訴求；二、成立法官主持的獨立調查委員會；三、保證警隊高層不再下達不當指令。







