指暴力持續將衝擊繁榮穩定 ﻿《人民日報》：﻿﻿香港不能再亂下去﻿

香港社會因《逃犯條例》爭議觸發連場大型遊行示威。內地《人民日報》昨發表評論指，上周六在金鐘添馬公園舉行的「守護香港」集會，反映了「香港不能再亂下去」是香港主流民意及共同心聲。



《人民日報》評論指，一些極端激進份子以反修例為幌子，以暴力方式衝擊立法會，有組織攻擊警察，嚴重踐踏法治，破壞經濟社會秩序，損害香港作為國際商業大都會的聲譽，傷害港人切身利益。評論指，如果任暴力持續下去，必將對香港繁榮穩定造成更大衝擊，影響港人正常生活和家庭生計，因此，中央堅決支持行政長官林鄭月娥和特區政府依法施政，堅決支持警方和司法機構嚴正執法，對違法行為追究到底。



《環球時報》亦發表社評，指集會者的主要訴求，是要維護香港法治，反對暴力，守護經濟和安寧生活。社評表示，主流民意通常以法治渠道表達，香港大眾往往不習慣通過街頭示威，或社交媒體的渠道宣示主張，也不希望參與激烈的對抗，他們從而形成「沉默的大多數」。評論又指，社會若然出現激烈爭議，往往是抗議一方更活躍進行街頭示威，製造更大聲勢，但這並不一定能代表香港社會主流意見。



此外，新華社在二十日亦發表時評，強調不能給予暴力藉口，因為「罪惡的藤蔓上結不出善的果實」。時評強調香港「沉默的大多數」連日來開始密集發聲，愈來愈多的人站出來向暴力說「不」，支持特區政府和警方依法履行職責，支持有關機構依法追究暴力犯罪者的刑事責任，重塑法治環境。時評呼籲香港各界應理性團結，聚焦經濟民生。



