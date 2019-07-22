  • 2019年7月22日 星期一
  • 30º
  • 77%
熱門： 元朗暴力白衣人何君堯721衝突中聯辦

日報新聞 > 港聞

寶礦力發聲明支持一國兩制

2019-07-22 列印
　　寶礦力水特香港分公司在官方微博發聲明，就本月九日反修例爭議發出的回應引起的誤解，深表歉意，強調他們作為一間在香港經營多年的公司，支持和擁護「一國兩制」基本方針及《基本法》，並一直支持香港穩定繁榮。

　　寶礦力水特香港分公司，早前就反修例示威者要求撤走在無線電視的廣告，作出回應，指鑑於當前形勢，已做出從TVB撤回廣告的決定，並敦促TVB回應公眾關切；回應引起部份本港及內地網民不滿，號召杯葛寶礦力產品。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd