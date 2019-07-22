﻿梁栢賢：智慧在民間 促政府與年輕人溝通

本港示威浪潮持續逾一個月，民怨直指現屆政府施政不足。擔任公職三十四年的醫管局行政總裁梁栢賢即將退休，他接受訪問時大談管理哲學，認為「信任」在管治上最為重要，並強調「智慧在民間」，管理層應聆聽民間的建議及作出改善。



他直言，問責制並非問題，而是問責團隊的工作無法令市民接受，導致管治威信受到挑戰，坦言「時間已不容許我們用時間去表現自己。」面對年輕人對政府的不滿，梁栢賢同意政府應多與年輕人溝通，認為是整個管治團隊的工作。



梁栢賢加入醫管局十二年，期間推行多項新措施，當中醫院認證計劃被各界詬病，加重前線人員文書工作，最終局方將計劃叫停。



梁栢賢承認未有就計劃作適時檢討，但認為是「錯得快，改得快」，強調原意是沒有問題，局方正就新認證計劃進行諮詢。他坦言，人手問題、士氣問題及工時長至今無法解決，但問題已持續改善。



