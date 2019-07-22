頭條Jetso App 送你「夠薑蔥」精品套裝

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圍堵中聯辦 上環爆衝突
昨午民陣反修例遊行後，大批示威者突破警方批准在灣仔的終點，向西環挺進，包圍並衝擊中聯辦，塗污國徽，觸發整晚警民衝突。示威者向警員投擲含不明液體的小球，警方在干諾道西向逾千名示威者施放多枚催淚彈，並在信...
2019-07-22
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河南氣化廠大爆炸10死19傷
上周五下午五時四十五分左右位於義馬市的河南省煤氣（集團）有限責任公司氣化廠C套空分裝置發生爆炸，截至上周六（20日）零晨三時，事故造成十人死亡、五人失聯、十九人重傷。據報中國國家衞健委已派十五位專家團隊到現場。 國家衞健委已快速派出衛生應急辦公室有關負責同志和兩批國家醫療衛生應急專家組趕赴當地，以救治傷者。此次專家組由北京協和醫院、北京大學人民醫院、北京天壇醫院、北京積水潭醫院、北京回龍觀醫院、鄭州大學附屬第一醫院的重癥醫學、急診、骨科、燒傷科、神經外科、心理幹預等十五名專家所組成。 事故發生後，當地衛生健康部門立即啟動衛生應急響應，並組織開展現場搶救和傷員轉運收治工作。河...
2019-07-22
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發帖涉及種族歧視 華裔密歇根小姐被摘后冠
密歇根州華裔選美皇后朱凱西（Kathy Zhu，譯音），因發表疑涉及種族主義及仇視伊斯蘭教的帖文，遭主辦單位褫奪其密歇州小姐頭銜。朱凱西反指主辦單位歧視不同政見的參賽者，而且沒有讓她解釋便直接剝奪其頭銜，過程極為不公。 朱凱西當選密歇根州小姐四天便被褫奪后冠，原因是她在一七及一八年曾在Twitter發文，內容被指涉及仇視伊斯蘭教和歧視美國黑人的訊息。 去年的帖文中，朱凱西聲稱有學生邀請她試戴頭巾。朱凱西拒絕並發文質問：「所以你告訴我頭巾只是時尚配飾，而不是宗教服飾了？還是你想讓女性習慣受到伊斯蘭教條壓迫？」 而一七年，朱凱西回應其他網民指責警察濫殺黑人的帖文時說：「你可知道...
2019-07-22
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大埔白石角朗濤553萬入場
鷹君旗下的大埔白石角臨海新盤朗濤，周四公佈首批150伙價單，包括一至三房戶，折實平均呎價13567元。計及最高21%折扣後，一房戶553.6萬入場，即日起收票及開放示範單位，並有機會於月內開售。 鷹君...
2019-07-20
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科創板今開鑼難沖喜 政局動盪 恒指乏力向上
市場靜候月底議息結果等重要消息，維持觀望態度，證券界人士認為，恒指在牛皮市仍有一定上升動力，有機會再挑戰29000點水平，惟上方沽壓較大，在缺乏明顯方向勢繼續低成交。科創板今日登場，分析料有炒作，但對...
2019-07-22
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兩粒鐘快閃遊 洛城聖地打卡
洛杉磯作為美國體育之都，除是美職聯重要戰場外，更坐擁史達普斯中心、道奇體育場和玫瑰碗三大著名主場館，讓體育迷盼一網打盡，最快兩小時便能來個精華遊！ 洛杉磯以下城區為中心，NBA球隊湖人和快艇主場的史達...
2019-07-22
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Canon XA55 專業4K攝錄
如今隨手拿起智能手機、數碼相機或Action Cam，都可輕鬆拍得4K片，不過想焦段更多變化、操控更靈活、設定選擇富彈性、外置收音更方便，數碼攝錄機仍是最可取。Canon剛帶來新一代輕便專業DV──X...
2019-07-22
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琦琦上載牽手相打氣 任達華第二次手術成功 續留ICU觀察
任達華前日在內地中山的活動上遇襲，被兇徒刀刺腹部，並傷及右手四隻手指，在當地醫院進行刀傷縫補手術後，華哥前晚趕返香港，入住港安醫院，今早再順利進行了第二次手術。據悉華哥右手四隻手指傷勢嚴重，為怕傷及神...
2019-07-22
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慧眼看世界——暑假的考驗
踏入暑假，社交網上不同階層的友人都發放跟子女放假的消息。原本屬於快樂的分享，卻令一些沒有能力的人心裏不是味兒。 子女就讀傳統學校的家長，上周才陸續開始跟孩子到外地旅遊；而部份讀貴族學校的朋友，早已帶子女周遊多個國家。當不少在職家長正頭痛孩子如何在漫長的暑假打發時間時，較富裕的一群早已安排子女入讀編程班、生活挑戰學習營，甚至聘用不同專業的老師預早教導他們下學年的課程內容。 相信教育界也見過不少品學兼優的學生，一個暑假後可以判若兩人，學習動力和實際表現都明顯退步。亦有學生長假期後重返校園，成績可以脫胎換骨。當中的差別不在於學生的聰明才智，而是他們能否保持高質素的學習習慣。家長愈...
2019-07-22
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馬場浮世繪——薛恩告別澳洲有馬贏
獲馬會簽發新季公司騎師牌照的前悉尼冠軍騎師薛恩，前日在蘭域馬場作告別戰，結果夥拍華禮納馬房的Haut Brion Her交出了頭馬。雖然他在同日另一場賽事被裁定不小心策騎，須停賽五日，但對他來說全無影響。因為薛恩賽後將與家人前往維省度假，然後在下月八日隻身來港，為新馬季作好準備。 薛恩表示今次來港客串，將是其個人從騎以來的最大挑戰，因為他對香港的馬匹和賽制都不認識，加上場場都要跟屬世界最佳騎師的潘頓和莫雷拉等較技，但他已作好準備接受挑戰，並希望藉此提升自己成為一位世界級騎師。 馬場浮世繪
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