頭條Jetso App 送你「夠薑蔥」精品套裝

成日都話年輕人有無限創意同想像力，而家Follow年輕人頻道夠薑蒽Instagram @gogingeronion就知近期有咩熱爆話題，佢有緊貼年輕人嘅最潮話題街訪，想知佢哋諗咩好Easy！佢哋仲特登揀咗啲爆笑問題，包括「中學時陪着我走嘅廣東歌」、「騎呢嘅校規層出不窮」、「阿媽暗黑料理大全」等，答案勁搞笑仲要句句都係佢哋心聲添，睇完街訪都覺得好舒壓！



而呢班年輕人「夠薑蔥」上個月仲成功去咗韓國首爾畢業旅行，唔好以為佢哋去歎世界啊，其實每一日都要面對唔同關卡，要勇氣鬥智鬥力之外，仲要團體合作簡直好似去緊Ocamp咁熱血，又玩獨木舟、街頭表演、食蟲蛹等！睇完之後會覺得係「青春啊！」之外，其實班年輕人玩到韓國藝能界勁「夠薑蔥」，而家參加有獎遊戲，仲有記住追蹤夠薑蔥@gogingeronion Instagram就有機會贏到夠薑蔥精品一套同即磨蒸餾咖啡機（價值一千蚊），名額八個。



