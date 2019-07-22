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「殘疾人士藝術發展基金」收50份申請

2019-07-22 列印
　　勞工及福利局局長羅致光表示，政府資助殘疾人士藝術項目和活動的「殘疾人士藝術發展基金」，第一期共收到五十份申請，分別來自二十八個機構或團體合共四十四個服務單位，當中包括表演、視覺及創意藝術等項目，社署正審批有關申請。

　　羅致光在網誌特別提到，近日出席的一個展能藝術家作品聯展，源於去年十一月舉辦的行政長官傷健共融高峰會，有展能藝術家提出希望有機會展示自己的作品，行政長官林鄭月娥隨即作正面回應，宣佈為展能藝術家舉辦畫展，過去大半年，勞工及福利局積極跟進，加上康文署的協助，令畫展得以在文化中心舉行。

　　他又表示，適逢發展公務員學院，政府建議以「一地多用」的模式發展綜合項目，其中一座將以「長幼共融」和「傷健共融」為發展概念，當中包括殘疾藝術家藝術廊。

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