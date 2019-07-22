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將軍澳防浪牆加高防強颱

2019-07-22 列印
將軍澳防浪牆加高防強颱
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　　超強颱風「山竹」襲港時，西貢污水處理廠約五十米長海堤倒塌，將軍澳海濱公園沿岸亦受嚴重破壞，土木工程拓展署協助緊急維修，並進行海堤改善工程，分別為西貢長海堤更換護面石塊並加建一點五米高防浪牆，防範海水在風暴期間湧入污水廠、抵抗更大海浪；於將軍澳海濱公園沿岸加建全長約六百米、頂端在主水平基準以上約六點六米的防浪牆，以減低風暴期間越堤浪對沿岸居民和設施的威脅。

　　土木工程拓展署高級工程師陳國樑解釋，將軍澳海濱公園防浪牆牆體離地面約一點一米高，屬鋼筋混凝土結構，向海一面採用彎形設計，兼顧抵禦巨浪和讓市民欣賞風景的需要和期望。

　　另外，土木工程拓展署今年四月委託顧問公司展開可行性研究，全面檢視沿岸較低窪或當風地點，並研究風暴潮的影響。此外，署方與天文台合作進行氣候變化研究，並參考聯合國氣候變遷政府間專家委員會報告，修訂現行防浪牆設計標準，致力保障市民安全。

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