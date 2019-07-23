﻿下班途經也捱打﻿﻿ 「廝殺列車」45傷﻿

西鐵元朗站周日晚有大批白衣人士持棍棒，無差別圍毆穿黑衣的市民，最少造成四十五人受傷，其中一名疑是施襲的男子情況危殆，另四男一女傷勢嚴重。無故遇襲的傷者當中，包括立法會議員林卓廷，以及無參與反修例活動的普通市民。一名廚師下班途經現場，其背部被白衫人瘋狂抽打，留下數十條血痕。



在元朗商場「形點」食肆任職的廚師蘇先生，前晚約九時四十五分下班回家，沿途見有人聚集，稱︰「嘩，真係有咁多白衫人！」即有白衫人撲向他，他捱了一拳，其後被約二十人圍毆，背部滿佈十數條被抽打的血痕。他目擊施襲者用藤條、行山杖等棍狀物體行兇。他負傷逃走，被追上後再遭毆打。



四人嚴重一危殆



大批市民同於元朗站大堂、月台及車廂內被白衫人士用棍追打，只能以雨傘抵擋，情況混亂。期間一名年輕男子於車廂內向施襲者跪下，求手下留情，不要再打人，施襲者要求他拾回一幅眼鏡後，一白衫者揮拳將他打倒。同一車廂內，立法會議員林卓廷被人圍毆，他後腦及雙手受傷，嘴角須縫針。他斥白衫人：「非常野蠻、暴力！」違反文明底線。



一名女記者在元朗站直播期間被白衫人襲擊，雙手及右肩流血，後腦腫起，背部出現大面積傷痕。她遇襲後感暈眩，停止採訪工作，昨日凌晨到醫院驗傷，右肩縫了四針，須留院觀察。另一名男記者被白衫人士毆至口部出血，電視台攝影機被擲至草叢毀壞。



前無線新聞記者柳俊江於元朗義載元朗站內的市民離開，被四五人圍毆，頭上縫了八針，身上有多處擦傷和瘀傷。他一度血流披面，他質問︰「點解喺條街度啲人可以拎住鐵通周圍走，而防暴警察喺附近時係無人理，我想知道點解？而香港人需要人幫助嘅時候，點解係要我哋自己幫自己？」另有義載人士行車期間被追擊，車輛擋風玻璃及倒後鏡被毀。



有傳聞指事件中危殆的男子為元朗居民，現留醫屯門醫院。一段網上影片顯示，一名白衫男子街上疑突然病發，應聲倒地，棍棒脫手。網上有影片流傳，一名疑似孕婦受傷倒地，身旁有救護員作救援。醫管局表示，公立醫院急症室未有接收過任何孕婦或流產個案，並呼籲有需要的病人適時求診。



