地區辦事處遭砸 何君堯否認涉暴力

元朗白衫人對市民濫用私刑。網上瘋傳一條短片，建制派立法會議員何君堯與白衫人士握手，並稱「辛苦晒！」。何君堯昨天否認涉及暴力事件，稱是在事發前與白衫人見面，形容他們是保衞家園。一批市民昨天到何君堯在荃灣的辦事處抗議，擊毀玻璃外牆，進入搗亂，現場一片凌亂。



網上瘋傳一段短片，何君堯行經元朗一處地方，有人拍掌，他向一批白衫人士舉起大拇指，並與一名白衫男士握手及拍背，稱︰「辛苦你。」該男士回應︰「唔辛苦，趕曱甴啫，辛苦你（何君堯）周圍去握手。」其後，何又與另一名白衫男子握手，指︰「你哋係我英雄！」



何君堯昨午開記招，稱對任何暴力事件均不認同及會譴責，否認自己與白衫人在元朗站見人就打事件有關。他對有關短片作出解釋，指當時晚飯後，遇見多名白衫人，承認認識部份人，指他們由早站到晚，只為保衞家園，故向他們稱「辛苦晒」，但強調並無讚揚白衫人士為英雄。



何昨日凌晨三時透過社交平台直播回應事件，稱「（自己）有頭有面有人識」，白衫人士認同其立場，故在街見到他並打招呼、握手和影相。他表示，知道他們會「保家衞族」，故提醒他們依法小心辦事。何重申，不認同「以暴易暴」的行為，但表示「明知人哋擺個陣保家衞族，仲走埋去，係先撩者賤」。他透露，白衫人士當中有居民、教師和村長。



何的回應激起數十人反擊，他們昨午包圍何君堯位於荃灣荃豐中心的辦事處，質疑他與元朗打人事件有關，他們在辦事處門外貼標語及投擲雞蛋，又以油漆噴黑辦事處招牌，其後打破玻璃門，將玻璃牆身整塊拆下。何君堯對破壞行為表示憤怒，要求警方拘捕相關人士。



皇仁舊生聯署要求終止會籍



一批皇仁書院師生及舊生發起聯署，強烈譴責同屬皇仁舊生的何君堯肆行暴虐，有辱校譽，不會再認其與母校有任何關聯。他們又呼籲立法會議員彈劾何君堯，並鼓勵舊生積極向香港律師公會投訴，以及要求皇仁舊生會執委會考慮按會章終止何君堯之會籍。嶺南大學發聲明，指校董會成員何君堯就反修訂《逃犯條例》發生的社會事件所發表的言論，與嶺大完全無關。



