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總商會譴責 暴力破壞中聯辦

2019-07-23 列印
　　香港總商會強烈譴責周日的少數激進人士於和平示威活動後作出暴力行為，令社會震驚。總商會指周日晚的上環騷亂和中聯辦遭受惡意破壞，均屬不能容忍。

　　而前晚發生在元朗的駭人襲擊無辜市民事件，發展至部份人士罔顧法紀、訴諸暴力，更令市民深表震驚和深惡痛絕。

　　總商會要求政府及遊行示威人士採取四項基本行動，包括一︰政府應立即擴大不同層面的公眾諮詢範圍，並在政策制定過程中包容公眾意見，以化解社會矛盾；二，雙方都要釋出誠意：政府應正式撤回逃犯條例，社會應譴責暴力行為；三，在修例事件上表現不稱職的官員必須問責；四，當局必須立刻成立調查委員會，獨立審視連串事件。

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