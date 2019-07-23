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城姐走上「前線」 籲勿暴力清場

2019-07-23 列印
■「英勇母親」城姐張開雙手，懇求警察切勿暴力清場。
■城姐曾在六月十二日反修例遊行中，懇求警方手下留情。資料圖片
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　　周日反修例遊行演變成上環大衝突，「英勇母親」城姐再次站出來，她在防暴警察防線面前張開雙手，懇求警察切勿暴力清場。亦有一班長者手執鮮花、歌唱聖詩，提醒警察，「你哋都係人哋爸爸媽媽」，行動時緊記保持克制，切勿傷害年輕人。

　　社工、立法會議員亦到場，勸喻警方勿暴力清場，「喺你前面嘅都係記者朋友，唔好咄咄逼人，嚇親街坊朋友，畀時間讓示威者慢慢疏散。」隨著警方一路推進，去到上環信德碼頭一帶與示威者對峙，雙方發生多次衝突。

　　記者現場所見，警察與示威者都不想影響普通市民。防暴警察在封鎖線前讓路給一家老幼街坊返回寓所。而示威者則協助意外駛入現場的車輛駛離，而每逢救護車駛過，示威者均高呼讓路，主動散開。參與周日的遊行人士，不少人都多次參與反修例遊行，被問到為何如此堅持，他們異口同聲說：「政府沒有回應訴求！」本報記者上環直擊

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