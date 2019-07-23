港鐵：曾多次聯絡警方尋協助

車長無察覺暴力事件
由於突發的暴力事件牽涉大批人士，當時車站內的三名港鐵職員及一名承辦商職員不可能處理相關情況，故需要執法機構的協助。警方最終派出配備全副裝備的警員到車站。至於有查詢關注為何車廂早前有廣播指示乘客離開停在元朗站一號月台的一列列車，港鐵初步調查發現，當時車長只留意到列車車門受阻，加上車上的緊急掣被啟動，列車因而未能離開車站，車長當時沒有察覺有暴力事件發生。由於未能關門，車長於是通知車務控制中心，控制中心因應當時理解的情況，安排乘客落車，以便隨後的列車到車站接載乘客。
周日晚上元朗西鐵站大批白衣人手持棍棒襲擊市民，全城憤慨。昨天網上流傳元朗區會再有事發生，導致人心惶惶，元朗市中心昨午水靜鵝飛，儼如「死城」，部份商戶提早關門。警方昨日拘捕六名白衣人，據悉至少四人有黑社...
2019-07-23
隨著內地多地都推動垃圾分類措施，令環保業的商機大增。據電子商貿的平台數據，光是七月第一個星期，垃圾處理器的銷量增百分之四百三十六，消費者以年輕人為主，而北京多個小區還引入了「智能垃圾分類雲平台」，採用網絡監管系統，分析、監控垃圾分類情況。 北京部份小區趁勢推出垃圾分類的手機App、具「人臉識別」技術的垃圾桶，垃圾處理器更是成為解決家庭廚餘的熱銷產品。內地有媒體實際測試這些「神器」後發現，垃圾處理器雖然方便，但會增加污水處理難度，處理不當更可能造成堵塞；多款垃圾分類手機App的識別準確度低，甚至對同一件垃圾有不同的分類。 具「人臉識別」技術的智能垃圾桶，以北京西城區新風街一號...
2019-07-23
繼早前美國總統特朗普叫四位民主黨少數族裔議員「返祖國」，現在特朗普再次批評該四名女議員，指她們不愛國，又要求她們為說過的可怕（仇恨）言論向全美道歉。 特朗普前日在Twitter發文批評：「我不認為這四位女眾議員能愛我們的國家。她們應該為說過的可怕（仇恨）言論，向美國（和以色列）道歉。她們正摧毀民主黨，但她們是懦弱而且靠不住的人，永遠無法摧毀我們偉大的國家！」 特朗普早前發文，指這四名民主黨女議員如果不喜歡美國大可以離開，又叫她們最好回祖家處理自己國家的事。特朗普言論被指涉及種族歧視及排外，惹來各方批評。民主黨控制的眾議院早前更通過議案，譴責特朗普的言論。 特朗普上周三在北卡...
2019-07-23
九龍站豪宅屋苑睇樓人流量平穩，6月首10天錄得少於10宗成交，市場近期個別錄得特色單位易手，造價企穩。其中，市場消息指出，擎天半島有上下層2伙單位售出，連4車位成交價約9000萬，平均呎價4萬。 ...
2019-07-23
上海證券交易所科創板昨日正式交易，由於上市後首五日不設漲停板限制，首批掛牌的25間企業在首日均大幅上漲。其中有16隻股份全日收市漲幅超過100%，升幅介乎84.22至400.15%。升幅最大的安集科技...
2019-07-23
皇家馬德里雖然在上輪友賽不敵拜仁慕尼黑，但中場新援久保建英表現出色，他更豪言要成為日本球員在歐洲的榜樣。然而銀河艦隊防線卻錯漏百出，周二國際冠軍球會盃美國站鬥有前鋒尼基迪亞狀態大勇的阿仙奴，勢再敗一仗，直取槍手客勝。（無線myTV SUPER App周三早上7:00直播） 今夏加盟皇馬的日本新星十八歲中場久保建英，上場國冠盃首度為新東家披甲，半場後備上陣表現出眾，盤扭及傳送均得心應手，雖然未有入球及助攻，但仍獲教練施丹讚賞︰「處子戰而言已經不錯，整體表現都令我感到滿意。」 可是皇馬剛仗卻有前無後，由沙治奧拉莫斯和馬些路統領的後防風聲鶴唳，上仗多次走漏拜仁慕尼黑鋒將基拿比和羅...
2019-07-23
來到奧地利首都維也納（Vienna），除可看到不少典雅懷舊的歐式建築，更精采是還可找到世上三大最古老遊樂園之一的Prater Vienna，這個自1766年開放予公眾玩樂的園地，至今仍然憑着閒適氛圍及...
2019-07-23
55歲嘅影帝劉青雲，同美貌與智慧並重嘅郭藹明(Amy)今年結婚21周年，一早已被公認為娛圈模範夫婦之一。其實青雲兩公婆唔止恩愛，仲超級有孝心，不時被影到陪男方父母出沒中環睇醫生！日前下午，呢pair孝...
2019-07-23
由反修例觸發的連串行動，部份已經質變。除了有部份示威者衝擊政府機構之外，他們前晚圍堵中聯辦，汚損國徽，圖把本港內部爭議提升至中港對立，並與警員在上環爆發衝突。同晚疑有反對示威的白衣人，在西鐵元朗站內向示威者施襲，見人就打，引致多人受傷。 儘管各界呼籲反修例行動必須回復和平理性，但每次遊行示威之後例必演變成大衝突，小部份示威者愈來愈暴力，與警方爆發的衝突亦愈見激烈，附近民居和商店受連累，令人擔憂這場暴力抗爭曠日持久，香港受損害日深。 反修例行動在各區遍地開花，疑在元朗區激起當地一些人反對，釀成白衣人毆打參加遊行的黑衣市民，出現群眾毆鬥事件，一些被打者是路人，他們不持特定立場，...
2019-07-23
屬新加坡四歲馬挑戰賽尾關的千八米一級賽新加坡打吡，周日在克蘭芝馬場舉行。菲特文是役派遣五駒出擊，結果包辦連嬴，可惜最備受注目的「縱橫天地」只跑第八，反而冷落至二十四倍的「太陽元帥」在倪塑鵬胯下，卻能後上擊敗廄侶「克林」勝出。 今仗乃澳洲殿堂級練馬師菲特文從練以來第十二次贏出打吡大賽，之前十一次是分別在澳洲不同的馬場取得。而「太陽元帥」這場勝仗，則是在世界各地均有養馬的澳門馬主鄭丁港，自於二○一六年憑「柏倫天奴」在澳洲贏出戴花錦標後，另一場一級賽勝利。 賽後菲特文向傳媒表示，「太陽元帥」抵新加坡前，在去年的昆士蘭打吡中，僅落後於頭馬「達龍駒」不足五個馬位，實力具一定級...
2019-07-23