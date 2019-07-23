港鐵：曾多次聯絡警方尋協助

港鐵回應傳媒查詢前日於西鐵線元朗站發生的暴力事件，指港鐵車務控制中心於當晚獲車站通知元朗站的情況後，隨即於晚上十時四十七分報警。其後車站內的衝突演變成暴力事件，港鐵曾多次聯絡警方尋求協助。根據元朗站的記錄，曾經有個別警員於大約十時五十三分到車站了解情況，而配備全副裝備的警員於大約十一時十五分到達車站。



車長無察覺暴力事件



由於突發的暴力事件牽涉大批人士，當時車站內的三名港鐵職員及一名承辦商職員不可能處理相關情況，故需要執法機構的協助。警方最終派出配備全副裝備的警員到車站。至於有查詢關注為何車廂早前有廣播指示乘客離開停在元朗站一號月台的一列列車，港鐵初步調查發現，當時車長只留意到列車車門受阻，加上車上的緊急掣被啟動，列車因而未能離開車站，車長當時沒有察覺有暴力事件發生。由於未能關門，車長於是通知車務控制中心，控制中心因應當時理解的情況，安排乘客落車，以便隨後的列車到車站接載乘客。



