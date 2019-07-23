美股中段回穩
元朗一片死寂 瘋襲案拘六人
周日晚上元朗西鐵站大批白衣人手持棍棒襲擊市民，全城憤慨。昨天網上流傳元朗區會再有事發生，導致人心惶惶，元朗市中心昨午水靜鵝飛，儼如「死城」，部份商戶提早關門。警方昨日拘捕六名白衣人，據悉至少四人有黑社...
2019-07-23
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智能垃圾分類「神器」商機湧現
隨著內地多地都推動垃圾分類措施，令環保業的商機大增。據電子商貿的平台數據，光是七月第一個星期，垃圾處理器的銷量增百分之四百三十六，消費者以年輕人為主，而北京多個小區還引入了「智能垃圾分類雲平台」，採用網絡監管系統，分析、監控垃圾分類情況。 北京部份小區趁勢推出垃圾分類的手機App、具「人臉識別」技術的垃圾桶，垃圾處理器更是成為解決家庭廚餘的熱銷產品。內地有媒體實際測試這些「神器」後發現，垃圾處理器雖然方便，但會增加污水處理難度，處理不當更可能造成堵塞；多款垃圾分類手機App的識別準確度低，甚至對同一件垃圾有不同的分類。 具「人臉識別」技術的智能垃圾桶，以北京西城區新風街一號...
2019-07-23
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特朗普要求四女議員向全美道歉 斥不愛國及散播仇恨言論
繼早前美國總統特朗普叫四位民主黨少數族裔議員「返祖國」，現在特朗普再次批評該四名女議員，指她們不愛國，又要求她們為說過的可怕（仇恨）言論向全美道歉。 特朗普前日在Twitter發文批評：「我不認為這四位女眾議員能愛我們的國家。她們應該為說過的可怕（仇恨）言論，向美國（和以色列）道歉。她們正摧毀民主黨，但她們是懦弱而且靠不住的人，永遠無法摧毀我們偉大的國家！」 特朗普早前發文，指這四名民主黨女議員如果不喜歡美國大可以離開，又叫她們最好回祖家處理自己國家的事。特朗普言論被指涉及種族歧視及排外，惹來各方批評。民主黨控制的眾議院早前更通過議案，譴責特朗普的言論。 特朗普上周三在北卡...
2019-07-23
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睇樓人流平穩 九龍站豪宅特色戶造價創新高
九龍站豪宅屋苑睇樓人流量平穩，6月首10天錄得少於10宗成交，市場近期個別錄得特色單位易手，造價企穩。其中，市場消息指出，擎天半島有上下層2伙單位售出，連4車位成交價約9000萬，平均呎價4萬。 ...
2019-07-23
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安集飆升四倍 通號市值千億 科創板開門紅 25股全線急漲
上海證券交易所科創板昨日正式交易，由於上市後首五日不設漲停板限制，首批掛牌的25間企業在首日均大幅上漲。其中有16隻股份全日收市漲幅超過100%，升幅介乎84.22至400.15%。升幅最大的安集科技...
2019-07-23
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試陣有前無後 皇馬難擋惡槍
皇家馬德里雖然在上輪友賽不敵拜仁慕尼黑，但中場新援久保建英表現出色，他更豪言要成為日本球員在歐洲的榜樣。然而銀河艦隊防線卻錯漏百出，周二國際冠軍球會盃美國站鬥有前鋒尼基迪亞狀態大勇的阿仙奴，勢再敗一仗，直取槍手客勝。（無線myTV SUPER App周三早上7:00直播） 今夏加盟皇馬的日本新星十八歲中場久保建英，上場國冠盃首度為新東家披甲，半場後備上陣表現出眾，盤扭及傳送均得心應手，雖然未有入球及助攻，但仍獲教練施丹讚賞︰「處子戰而言已經不錯，整體表現都令我感到滿意。」 可是皇馬剛仗卻有前無後，由沙治奧拉莫斯和馬些路統領的後防風聲鶴唳，上仗多次走漏拜仁慕尼黑鋒將基拿比和羅...
2019-07-23
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維也納∥懷舊夢樂園
來到奧地利首都維也納（Vienna），除可看到不少典雅懷舊的歐式建築，更精采是還可找到世上三大最古老遊樂園之一的Prater Vienna，這個自1766年開放予公眾玩樂的園地，至今仍然憑着閒適氛圍及...
2019-07-23
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愛妻體貼「湊」奶奶睇醫生 模範夫婦劉青雲郭藹明 孝心爆棚
55歲嘅影帝劉青雲，同美貌與智慧並重嘅郭藹明(Amy)今年結婚21周年，一早已被公認為娛圈模範夫婦之一。其實青雲兩公婆唔止恩愛，仲超級有孝心，不時被影到陪男方父母出沒中環睇醫生！日前下午，呢pair孝...
2019-07-23
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社論——遏止暴力 掃走集體惶恐
由反修例觸發的連串行動，部份已經質變。除了有部份示威者衝擊政府機構之外，他們前晚圍堵中聯辦，汚損國徽，圖把本港內部爭議提升至中港對立，並與警員在上環爆發衝突。同晚疑有反對示威的白衣人，在西鐵元朗站內向示威者施襲，見人就打，引致多人受傷。 儘管各界呼籲反修例行動必須回復和平理性，但每次遊行示威之後例必演變成大衝突，小部份示威者愈來愈暴力，與警方爆發的衝突亦愈見激烈，附近民居和商店受連累，令人擔憂這場暴力抗爭曠日持久，香港受損害日深。 反修例行動在各區遍地開花，疑在元朗區激起當地一些人反對，釀成白衣人毆打參加遊行的黑衣市民，出現群眾毆鬥事件，一些被打者是路人，他們不持特定立場，...
2019-07-23
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馬場浮世繪——菲特文星洲打吡包辦連贏
屬新加坡四歲馬挑戰賽尾關的千八米一級賽新加坡打吡，周日在克蘭芝馬場舉行。菲特文是役派遣五駒出擊，結果包辦連嬴，可惜最備受注目的「縱橫天地」只跑第八，反而冷落至二十四倍的「太陽元帥」在倪塑鵬胯下，卻能後上擊敗廄侶「克林」勝出。 今仗乃澳洲殿堂級練馬師菲特文從練以來第十二次贏出打吡大賽，之前十一次是分別在澳洲不同的馬場取得。而「太陽元帥」這場勝仗，則是在世界各地均有養馬的澳門馬主鄭丁港，自於二○一六年憑「柏倫天奴」在澳洲贏出戴花錦標後，另一場一級賽勝利。 賽後菲特文向傳媒表示，「太陽元帥」抵新加坡前，在去年的昆士蘭打吡中，僅落後於頭馬「達龍駒」不足五個馬位，實力具一定級...
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