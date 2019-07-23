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美股中段回穩

2019-07-23 列印
　　美國股市本周首個交易日反覆，杜指中段回穩報二七一六三點，升八點；納指則報八一九九點，升五十三點。滙控美國預託證券價格見六十四點七港元，升零點二五港元；騰訊則見三百五十六點○一港元，跌一點五九港元。紐約期金報每盎司一千四百二十六點九美元，升零點二美元；紐約期油則報每桶五十六點一七美元，升零點五四美元。
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