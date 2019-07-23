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﻿Jetso App獨家優惠 購買百分百紐西蘭原裝入口奶粉

2019-07-23 列印
﻿Jetso App獨家優惠 購買百分百紐西蘭原裝入口奶粉
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　　而荷仕蘭以特有技術結合獨家「OPG天然舒營基因組合」營養配方，研發出最適合BB健康成長的嬰兒配方奶粉。當中專為三歲嘅小朋友而設嘅金裝OPO成長配方奶粉（原價三百三十八蚊）仲特別添加更多Folic acid葉酸，有助促進認知、動作、情感及語言。今次頭條Jetso App同荷仕蘭嘅獨家網購優惠就可以八八折優惠二百九十八蚊買到，仲有得免費送貨上門，咁筍嘅獨家優惠而家就立即掃描以下QR code選購啦！

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