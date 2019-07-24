﻿何君堯風波升級 父母墳被毀

元朗周日大批白衣人亂棍打無辜途人，立法會議員何君堯被拍當天與白衣人握手，他其後否認與施襲有關，但仍招來激烈抨擊。有人昨午破壞其父母的墳墓，何君堯在墳前臉色沉重地稱︰「人神共憤！」



昨午有網民發帖，附上何君堯雙親墳墓被破壞的相片，墓碑及花樽翻倒，墓桌被噴漆塗鴉粗口及笑臉，牆壁也被噴上抗議字句，地上留字涉及幫會。另有相片顯示，用來供奉的花在焚燒。



警方昨午四時四十五分接報，良田村有墳墓被破壞。何君堯接獲通知到場了解，臉色一沉，他其後面對傳媒鏡頭稱：「你有乜嘢問題，你可以嚟搵我慢慢傾，你唔需要搞我父母嘅墳頭，所以你呢種做法，我勸你早啲自首，會對你有好處！因為o依家係人神共憤！」



何父何新榮曾任警員，駐守邊境，其後參與元朗收地，包括新地開發的加州花園和加州豪園，成為屯門望族，後來創辦仁愛堂，上世紀八十年代曾獲英女皇授勳。何的母親李趣寬，二十三歲認識何新榮後，共墮愛河。



自從何與白衣人握手的片段一出，有市民對何怨憤，兩日來都有人到其分區辦事處外示威，位於荃灣的辦事處前日更遭大肆破壞。有示威者昨日到其天水圍天華邨以及屯門美樂花園的辦事處抗議，辦事處早已落閘，示威者則在外面貼上種種抗議字句，斥他「勾結黑社會」。



另外，對於周日元朗白衣人打人事件，鄉議局主席劉業強表示，對此感到震驚，相信警方有能力將暴徒繩之於法，他說有聽聞過元朗會有人聚集，有鄉民會保鄉衞族，未知屬真屬假。



鄉議局譴責暴力行為



他又稱，並無聽聞中聯辦指示任何人為非作歹，公眾須自行分析。劉業強譴責所有暴力行為，強調鄉議局一向反對以暴易暴，以他理解，當日有村民在村口穿白衣，亦有村外人士穿白衣，大部份白衣人可能是村民，但不知發生衝突的原因，他認為警方應緝拿暴徒，強調並不知道涉事者的身份。



對於有網民發起周六光復元朗行動，劉業強指，這並非香港過去表達訴求的方式，這是跨區來搞事，前日元朗有如死城，呼籲有關人士不要再到社區製造不安寧。



執業大律師陸偉雄表示，涉搗毀他人祖墳者，有可能觸犯 《刑事罪行條例》第六十條「摧毀或損壞財產」，任何人無合法辯解而摧毀或損壞屬於他人的財產，即屬犯罪，最高刑罰可處監禁十年。陸偉雄指出，法案對犯案者判處刑罰的輕重，會視乎被毀物件的價值、損毀程度，以及涉案者是否認罪等等因素。相關新聞刊P2版