﻿何君堯無悔與白衣人握手 反斥朱凱廸帶來暴力

周日大批白衫人士在元朗港鐵站一帶見人就打，建制派立法會議員何君堯昨日出席港台節目時強調，他沒有後悔和白衫人握手，反指同場的朱凱廸議員是暴力的始作俑者。最後何君堯情緒激動，拍枱離場，離開電台時被示威者掟鞋。記者問他否與白衫人割席時，他稱：「為何要與白衫人割席？為何你的問題這麼愚昧？」



周日晚上元朗港鐵站一帶、站內及車廂內有數以百名白衫男子手持藤條、木棍、鐵通見人就打，當晚有人拍到何君堯與一群白衫男子握手，何對白衫人說：「辛苦晒」「你是我心中的英雄」，何事後指短片是事前路過見到認識人士拍下。



昨日港台節目還有同是新界西立法會議員的朱凱廸出席，何稱沒有後悔與白衫人握手，指整件「暴動事件」是一個分裂祖國的現象，必須送官究治，呼籲大家要讓社會回復平靜。



主持人問何之前在個人在網上直播中講：「多啲嚟密啲手，將佢哋打到片甲不留」是甚麼意思？何一度忘記自己曾說過，之後稱「我相信我不是講動粗，我的暴力程度不到朱凱廸的百分之一」。



港台職員批不配做議員



朱凱廸質疑何君堯公開講元朗人要「保家衞族」的言論？何反指：「我之前講保家衞族只是一種慨念，我是和理非。」節目去到尾聲之際，何情緒激動，「朱凱廸，你係立法會議員，將暴力帶入議會，O依家再擴大百倍」，「你簡直係人渣」，站起身雙手大力拍枱離場。何稱：「朱凱廸，你不配做我哋嘅議員呀！」鏡頭後有聲音對何說：「你都唔配！」何問：「你邊位呀？」該人稱：「我係呢度員工，我都係香港人！」



何離開電台時有十多人向他示威，並向他擲上一隻白布鞋。記者問他會否與元朗白衣人割席，何反問「為何要與白衣人割席？你（記者）也是穿白衣，她（記者）也是穿白衣，為何你（記者）的問題這麼愚昧？」他呼籲，民主派不要再帶着黑衣暴徒去社區挑動矛盾，不要以民主為名煽動民眾作非法行動。