﻿前國務院總理李鵬 北京病逝享年91歲

今年是「六四事件」三十周年，當年以總理身份上電視宣佈北京戒嚴的李鵬，官方新華社昨晚宣佈他因病醫治無效，於本周一晚上十一時十一分在北京逝世，享年九十一歲。



李鵬病逝的消息，昨天早上已在網上流傳，至傍晚官方新華社才正式發佈有關死訊。新華社報道形容李鵬是中國共產黨的優秀黨員，久經考驗的忠誠共產主義戰士，傑出的無產階級革命家、政治家，黨和國家的卓越領導人。



報道又說，一九八九年春夏之交的政治風波中，在以鄧小平為代表的老一輩無產階級革命家堅決支持下，李鵬旗幟鮮明，和中央政治局大多數同志一起，採取果斷措施制止動亂，平息反革命暴亂，穩定了國內局勢，在這場關係黨和國家前途命運的重大鬥爭中發揮了重要作用。



新華社：卓越領導人



祖籍四川的李鵬一九二八年十月二十日出生於上海法租界，畢業於蘇聯莫斯科動力學院水力發電系，曾任電力工業部部長、國家教育委員會主任、國務院副總理、國務院總理和全國人大常委會委員長等重要職務。



李鵬一九九七年來港出席香港回歸儀式，第二年就卸任總理，出任全國人大委員長，到○三年正式退休。李鵬最後一次公開露面是在二○一七年十月十八日，出席中共第十九次全國代表大會開幕式，他當時出場已經要人攙扶。



李鵬從政一生中最大的兩個爭議，分別是「六四事件」及「三峽工程」。退休後，他出版過十一本回憶錄性質的著作，他在回憶錄中否認自己是中共元老周恩來的養子；否認要為六四負上主要責任，認為主要決策都是由鄧小平作出。



