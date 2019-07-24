元朗指揮官 盼大眾信任警隊

元朗白衫人向市民濫用私刑。社工團體昨日前往元朗警署投訴，元朗分區指揮官葉劍影現身交代，解釋當晚兩名巡警到達元朗站後，發現警力及裝備不足以應付現場情況，故要求增援。她表示，考慮到警員同市民的安全情況，警方必須就現場情況作出評估，並增加配備，而四輛巡邏車亦在報案後三十九分鐘抵達案發現場，她希望大家信任警隊。



不過，日前有片段流出，一名男人到達現場，自稱是八鄉警務人員，對於警方遲到達現場，他表示是因為「睇唔到錶」。網上片段亦拍攝到他與懷疑涉事白衣人拍膊頭，更有說「心領嘅」等語音。傳媒向警察公共關係科查詢該人為何作出如此表現，但截稿時未有回覆。



