警方譴責暴力 強調會將施襲者繩之於法

警方昨日在facebook專頁發佈影片，重申強烈譴責在元朗及上環發生的暴力事件，強調會將涉案施襲者繩之於法。



影片中警司劉肇邦提到，警方在上環清場時，多次遭示威者衝擊防線。他表示，有客貨車司機駛經中環時，被示威者阻擋去路及圍毆，客貨車遭嚴重破壞，包括全車玻璃、車門都被毀壞。



他形容，上環示威者的行為，比起以往更加暴力，除了向警員掟磚頭，甚至使用汽油彈，以及縱火。



影片展示多張相片，指警方在事後檢獲不同證物，包括汽油彈、由雨傘及行山拐杖改裝成的「長矛」、天拿水、玻璃樽、拆毀的路牌、彈珠及椏杈等。



