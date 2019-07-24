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﻿美股中段升60點

2019-07-24 列印
　　美國周二股市中段靠穩，杜指報二七二三一點，升六十點；納指則報八二一○點，升六點。滙控美國預託證券價格見六十五點○九港元，升零點三四港元；騰訊則見三百五十八點二港元，跌零點四港元。紐約期金報每盎司一千四百二十美元，跌六點九美元；紐約期油則報每桶五十六點○六美元，跌零點一六美元。
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