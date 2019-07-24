丈夫公司上市 鄭若驊無實際持股

律政司司長鄭若驊的丈夫潘樂陶，透過信託基金持有安樂工程百分之六十三點四八股份，以昨日收市價計，股份市值約十一點一億元，公司個多星期前在港交所主板掛牌。據聯交所股權披露，鄭若驊作為潘樂陶配偶，上市當日被視為「當作持有權益」，有關資料周一（二十二日）送交存檔。



律政司新聞秘書回應香港電台指，律政司司長作為主要官員及行政會議成員，每年會就個人利益作出申報，包括每間公司的實益股份。但鄭若驊的股權屬於「當作持有權益」，並不代表其實際持有或擁有實際利益，亦沒有股息權和不享有作為股東的權利，鄭若驊無權處理所提及的股份，因此不需要申報。



