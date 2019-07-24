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警破遊戲機賭檔拘17人

2019-07-24 列印
■警方在灣仔天樂里一單位破獲遊戲機賭檔，檢獲多部遊戲機。
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　　警方前日分別在灣仔天樂里及北角英皇道破獲遊戲機賭檔，拘捕十七名男女，行動中，檢獲四部釣魚機、五部射擊機、一批遊戲機及三千元現金。

　　被捕十七人包括十二男五女，年齡介乎二十七至五十三歲，其中兩名分別四十六歲及二十八歲的男女疑為賭檔主持，將被落案控以「經營賭博場所」，其餘十五人涉「在賭博場所內賭博」被捕，帶署後准予保釋候查。

　　另外，灣仔警區特別職務隊人員前日亦根據線報，在天樂里九至十七號一單位破獲遊戲機賭檔，拘捕四十六歲男主持及六名男女賭客，並檢獲兩部釣魚機及三部射擊遊戲機。

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