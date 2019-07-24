  • 2019年7月24日 星期三
  • 32º
  • 72%
熱門： 元朗暴力港鐵何君堯墓碑懷孕

日報新聞 > 港聞

﻿政見不同被拒家門男子墮樓亡

2019-07-24 列印
　　一名曾參與反修例遊行的二十六歲姓范男子，疑近日不時與家人因政見爭執。前晚十時許，范返家發現大門上鎖，再與家人爭吵；他盛怒下購來大量啤酒在梯間豪飲，並在社交媒體向「戰友」告別，由十六樓梯間跳樓亡。資深社工陳琬琛稱，若與家人政見不同，可盡量避免或減少談論，有需要可尋求相關支援機構或社工協助。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd