已婚西醫非禮病人 上訴失敗仍判囚九月

四十八歲已婚男西醫李揚敬，涉嫌在去年三月十三日在其診所為一名二十四歲女病人檢查脊柱側彎問題時，八度伸手入女方的上衣和胸圍，按壓女方兩邊胸部共約四十下，更數次以兩指罅隙磨擦女方乳頭，女方事後感到不安及驚慌，最終報警求助。



男西醫受審後被裁定非禮罪成判囚九個月，但早前不服定罪提出上訴，他在獄中服刑約三個月後在上訴期間獲准保釋外出等候裁決結果。



沈小民暫委法官昨頒下判詞，指出女方沒有動機去誣告醫生，即使以重審角度去考慮亦會與裁判官達致相同結論，故駁回男西醫的上訴，維持原判，男西醫需即時入監獄服刑。



沈官指女事主證供清楚直接，亦相信女士對於別人接觸自己身體如乳房等敏感部位時，有能力分辨出來。沈官亦認為裁判官已詳細分析本案證據，所得結論合情合理。



