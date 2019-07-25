﻿警帶走三人 一接檢控通知書 「不合作運動」阻港鐵 30班次延誤

周日大批「白衣人」闖入西鐵元朗站，毆打途人和列車上乘客，有市民不滿港鐵應變不足。十多人昨早上班繁忙時間在港鐵金鐘站發起不合作運動，以身體阻擋列車關門，又按動緊急掣，惹起多名乘客不滿，導致三十班車受影響，三人被帶往警署調查後獲釋。



昨早七時半後，金鐘站月台有十多人參與「不合作運動」，與趕乘列車的市民推撞，警員到場調解，他們圍着警員指罵。八時許，月台上幾名穿黑衣、戴口罩的人士高叫口號，有戴頭盔人士在場派發單張。其後十多名「不合作者」現身柴灣方向的月台，用背囊或身體阻礙列車關門，擾攘約二十分鐘，列車未能開出，引起乘客不滿，與他們對罵和推撞，警員及港鐵職員勸喻「不合作者」離開，最後須強行將「不合作者」拉出車廂。



過程中，有一名「不合作者」男子報稱被襲擊，坐於地上，警方把他以及另一名被指打人的乘客帶返中區警署調查，其後雙方獲准離開。另一名十四歲、一頭綠髮的「不合作者」鄭小姐，被警員帶到警署，最後獲放行，她稱港鐵考慮以《港鐵附例》控告她阻疑車門關閉和講粗口，她接獲檢控通知書。



部份市民不滿生口角



事件令三十班港島線來往堅尼地城及柴灣的列車受阻延，行車時間增加十至十五分鐘，直至九時十五分，列車服務才恢復正常。多名乘客不滿行程無辜受阻，鄺先生稱：「預早返工，但今日仍遲到，遊行示威無問題，但唔好擾民，唔好破壞社會秩序，反對暴力事件同阻人返工，唔係暴力咩？」陳先生稱：「你和平示威無問題，你唔好搞到人返工，阻到人搵食，o依家阻住晒，我認為政府太軟弱。」



不過，亦有小部份市民持不同意見，乘客何先生指：「如果只係一日半日，表達訴求係有人聽到，我覺得值得，我同老闆講佢哋應該會明白，如果持續就唔太好。」



港鐵表示，根據《港鐵附例》阻礙車門最高可判罰二千元；講粗口最高可判罰款五千。不過，執業大律陸偉雄指，阻礙車門方面舉證責任會有難度，因為港鐵必須證明事主是故意阻礙車門。