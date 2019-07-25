【家長教養】面對孩子發脾氣 家長需學習的10個教養貼士

俄羅斯近期掀起一股網上熱潮，數以千計的網民響應號召，化妝成血淋淋的模樣或者在自己臉上塗上字句，然後自拍及把照片上載，要求政府盡快立法制止家庭暴力。這場化妝及自拍行動是人權活躍份子波波娃（Alena Popova）和米特羅辛娜（Alexandra Mitroshina）發起的。在米特羅辛娜的自拍照中，見到她在上下唇塗上字句，上載到Instagram，有超過四十二萬個讚好。 波波娃更悉心化妝，看起來很像右眼角對上的位置流血，一直流到嘴角。兩人呼籲網民都這樣做，分享照片後再在網上簽署請願書，要求政府採取實質行動，對付家暴問題。 較早時，一名婦人據報因為向警方舉報被丈夫...

2019-07-25