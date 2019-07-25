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【家長教養】面對孩子發脾氣 家長需學習的10個教養貼士

2019-07-25 列印
【家長教養】面對孩子發脾氣 家長需學習的10個教養貼士
【家長教養】面對孩子發脾氣 家長需學習的10個教養貼士
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　　小朋友動輒發脾氣、拉拉扯扯，甚至郁手打人，作為家長既不可以縱容，又不能隨意打罵、惡言斥責，應該怎樣做？不妨參考以下10個教養貼士﹕http://bit.ly/2Z7rMhf
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