憂遊行觸￼發暴力事件 區會主席籲克制

沈豪傑強調，元朗區議會反對一切非法暴力，促請政府盡快與各方展開對話以化解社會矛盾。元朗區議會亦將召開特別會議討論周日元朗西鐵站發生的嚴重暴力事件。
另外，十八鄉鄉事委員會主席程振明去信元朗警區指揮官李偉文，強烈反對警方向「光復元朗」遊行發不反對通知書。他指遊行申請人鍾健平有「港獨」背景及非法集結前科，若警方批不反對通知書，警告「一切嚴重後果將全部由警方負責」。
周日大批「白衣人」闖入西鐵元朗站，毆打途人和列車上乘客，有市民不滿港鐵應變不足。十多人昨早上班繁忙時間在港鐵金鐘站發起不合作運動，以身體阻擋列車關門，又按動緊急掣，惹起多名乘客不滿，導致三十班車受影響...
2019-07-25
中美下周重啟談判。美國財長努欽在白宮向記者表示，下周一（29日）會啟程到上海，周二（30日）與周三（31日）會與中方官員面對面磋商，但相信在達成協議之前，還會經歷多次會談，並希望下次會面會在華盛頓進行。努欽又認為，中國選擇在上海會面是展示出善意。中國商務部長鍾山將首次參與跟美方的面對面談判，有報道指是中方要求在上海而非北京進行談判，雙方將討論廣泛議題。 美國白宮首席經濟顧問庫德洛預期，美國高級別官員將前往中國，恢復面對面貿易談判，認為是好兆頭，又相信北京很快會購買美國農產品。庫德洛說，美國貿易代表萊特希澤及財長努欽，早前與中方官員通電話時，指北京需要履行承諾，購買更多美國...
2019-07-25
俄羅斯近期掀起一股網上熱潮，數以千計的網民響應號召，化妝成血淋淋的模樣或者在自己臉上塗上字句，然後自拍及把照片上載，要求政府盡快立法制止家庭暴力。這場化妝及自拍行動是人權活躍份子波波娃（Alena Popova）和米特羅辛娜（Alexandra Mitroshina）發起的。在米特羅辛娜的自拍照中，見到她在上下唇塗上字句，上載到Instagram，有超過四十二萬個讚好。 波波娃更悉心化妝，看起來很像右眼角對上的位置流血，一直流到嘴角。兩人呼籲網民都這樣做，分享照片後再在網上簽署請願書，要求政府採取實質行動，對付家暴問題。 較早時，一名婦人據報因為向警方舉報被丈夫...
2019-07-25
近期政治事件持續發酵，發展商出價轉趨審慎，其中於上周五截標的啟德4A區1號住宅地，由會德豐地產、嘉華及中國海外合組財團，以127.398億元奪得，每呎樓面地價約11842元，屬推售跑道區地皮以來呎價最...
2019-07-25
美國財長努欽表示，下周一將會啟程到上海，將與中方官員磋商。相信在達成協議前，仍須經歷多次會談，並希望下次會面會在華盛頓進行。他認為，中國選擇在上海會面是展示出善意。杜指早段受波音業績差影響，下跌127...
2019-07-25
熱刺上場國際冠軍盃3:2擊敗祖雲達斯旗開得勝，前鋒哈利卡尼更射入金球證明狀態當弗，不過今晚國冠盃上海站對手曼聯今夏熱身賽三戰全勝，表現同樣無懈可擊。料兩軍法定時間難分高下，要鬥到互射十二碼階段決勝負，一於敲和。（無線85台、無線myTV SUPER App今晚7:30直播） 熱刺今夏首場正式熱身賽即擊敗老婦人，隊長哈利卡尼臨完場更在中圈笠射攻入奠勝球，力證自己假期後未有遺失射門鞋，領隊普捷天奴大讚道︰「他令人難以置信，在季前入球愈多愈好。」除了哈利卡尼外，孫興民、盧卡斯莫拉等主將上場表現亦相當活躍，狀態予人信心。 兩軍鋒線一樣弗 至於曼聯近況同樣出色，三場友賽全勝入七球兼一...
2019-07-25
全新豐田GR Supra跑車上周五晚（7月19日）在品牌九龍灣旗艦店舉行了傳媒及VIP預覽派對，吸引約一百五十人參加，場面熱鬧，代理展出三輛新車，最搶鏡當然是啞灰色Launch Edition首年限定...
2019-07-25
現年64歲的任達華（華哥），上周六（20日）於中山出席開幕活動時遇襲受傷，被狂徒刺傷腹部及右手四隻手指，即時於當地醫院進行急救手術後，隨即返港就醫再接受手術。留院5天後，華哥的傷勢穩定，昨日中午1時精...
2019-07-25
由反修例誘發的社會衝突，正衍生更多暴力事件，如持續下去，社會將永無寧日。「白衣人」周日在元朗西鐵站襲擊黑衣示威者，以及連日來的其他暴力場面，不單止港人震驚，國際社會看在眼裏，也擔心國民在港的人身安全。近日美國、英國、日本、澳洲、加拿大、南韓、愛爾蘭等地相繼向國民發出香港旅遊建議或警示，其中愛爾蘭對港澳地區的旅遊安全提升至「高度警戒」級別。香港各界必須盡快平息這場風波，否則負面效果浮現，港人將要自食苦果。 未發生反修例示威之前，香港被視為國際上最安全的城市之一，但近一個多月爆發連串大規模示威衝突，香港的良好聲譽不保，外國也起了戒心。現在多國向國民發出對香港的旅遊建議或警示，負...
2019-07-25
杜美爾上季尾來港客串，短短兩個半月便贏出十三場頭馬，已順利獲牌委會簽發新季的半季公司騎師牌照。這位南非猛將於剛季煞科後即返回祖家南非，經過不足兩星期的休息後便靜極思動，將於周六在凱尼沃斯馬場策騎七駒復出，當中四駒來自前列練馬師史奈斯麾下，只有一駒由前波士貝文森訓練。由於杜美爾算是重磅騎師，既急於在香港馬季的歇暑期間復出，相信目的是維持狀態與體重，而且當日差不多全部南非前列騎師，都會在德班基維爾馬場的「超級星期六」賽馬日上陣，杜美爾選擇留在開普敦出賽，自然有更多機會取得實力座騎，以爭取贏馬取機會。 馬場浮世繪
2019-07-25