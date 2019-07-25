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憂遊行觸￼發暴力事件 區會主席籲克制

2019-07-25 列印
港台截圖
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　　網民發起本周六在元朗遊行，元朗區議會昨召開緊急會議，區議會主席沈豪傑（見圖）連同部份元朗區議員會後見記者，指擔心周六的「光復元朗」遊行會觸發暴力事件，甚至暴力情況會升級。沈豪傑呼籲遊行人士和平表達訴求，亦呼籲元朗鄉民及市民保持克制，避免不必要的衝突。

　　沈豪傑強調，元朗區議會反對一切非法暴力，促請政府盡快與各方展開對話以化解社會矛盾。元朗區議會亦將召開特別會議討論周日元朗西鐵站發生的嚴重暴力事件。

　　另外，十八鄉鄉事委員會主席程振明去信元朗警區指揮官李偉文，強烈反對警方向「光復元朗」遊行發不反對通知書。他指遊行申請人鍾健平有「港獨」背景及非法集結前科，若警方批不反對通知書，警告「一切嚴重後果將全部由警方負責」。

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