何君堯指朱凱廸支持者毀父母墳

周日晚元朗白衣人襲擊市民事件後，立法會議員何君堯雙親墳墓被人破壞，他昨凌晨上載片段，指控是立法會議員朱凱廸的支持者砸爛墓地，並向朱凱廸稱︰「前面有生路及不生路，自己選擇」。朱凱廸反擊指何君堯恍似《大時代》中的「丁蟹」，又認為警方應調查何君堯在元朗暴力事件中的角色。



何深夜在社交網頁指控，點名朱凱廸的支持者將他父母的墓碑打爛，怒斥朱包庇，要求他向警方提供資料，交出追隨者。他又稱︰「前面條路一條係生路，另一條係不生路，你要選擇係邊一條路？你早啲決定。」



朱形容何是電視劇《大時代》中的「丁蟹」角色（即以為自己一定對，別人一定錯），他不會逐一回應何的指控，又說；「環境證據指向7‧21暴徒與何君堯有千絲萬縷的關係，警方要調查的不是何的一兩句說話，而是何在恐怖襲擊中的角色」。朱強調自己會參與星期六在元朗舉行的遊行，因遊行目的是要踢走黑社會，重建市民信心。