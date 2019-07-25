﻿元朗遇襲者憶述被打激動落淚﻿

元朗西鐵站周日大批白衣人無差別襲擊市民，造成四十五人受傷。當晚遇襲的立法會議員林卓廷，聯同六名傷者與目擊者見傳媒，部份人憶述被打情景時激動落淚。林卓廷已聯絡律師團隊，協助遇襲傷者向警方追究責任並向港鐵索償。



這批人士互不相識，周日晚上坐同一輛西鐵列車。許小姐與丈夫晚飯後在荃灣西站上車回家，當列車停在元朗站遇上白衣人，她哭述當時幸獲同車有心人保護她。另一名傷者後腦受創，他稱在元朗站大堂及車廂被白衣人士毆打近半小時，期間無警員及港鐵職員來協助，他其後到北區住所召喚救護車，才有七名警員到場了解。他質疑警方為何不調配人手到元朗。六人中，只有元朗居民馬先生一人當日有參與遊行，他亦是被打得最傷那一位。馬先生表示，大批白衣人在站內追打市民，他走得慢被人用棍襲擊，他用手保護頭部，手臂受傷留有明顯瘀傷，衣服被扯爛。馬先生事後到屯門醫院求醫，並向警員報案，警方向他索取地址與電話，至今未接獲警方聯絡。他激動地說：「參加完遊行後返到元朗站時被打，在香港遊行是合法的，點解遊行就要被打。」



循刑事及民事追究



林卓廷強調，市民並不是入元朗挑釁，他已聯絡律師團隊全力協助傷者和在場人士循刑事和民事追究施襲者；並會追究警方蓄意不履行職責，縱容暴徒長期集結、持械、沒部署協助市民等。



林卓廷表示，會聯絡警方，了解為何當晚警方沒有及時到場，其後又有警員與施襲者言談甚歡。他亦約見港鐵了解關於第三者責任賠償，要求港鐵公開交代應變是否有問題。



