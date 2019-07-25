  • 2019年7月25日 星期四
  • 30º
  • 77%
熱門： 工程車出軌西九文化區元朗暴力襲擊何君堯港鐵

日報新聞 > 港聞

美股中段跌112點

2019-07-25 列印
　　美國周三股市下挫，杜指中段報二七二三六點，跌一百一十二點；納指則報八二八三點，升三十一點。

  滙控美國預託證券價格見六十四點一三港元，跌零點五七港元；騰訊則見三百六十五點五港元，跌零點一港元。紐約期金報每盎司一千四百二十二點七美元，升一美元；紐約期油則報每桶五十六點八九美元，升零點一二美元。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd