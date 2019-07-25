﻿曹貴子涉串謀欺詐案﻿ ﻿另四人被控發債獲利﻿

康宏環球前執行董事曹貴子涉串謀兩名前執董，隱瞞自己為康宏主要股東，並透過康宏子公司以八千九百萬元收購自己持有的家投資公司。他本年五月被控一項串謀欺詐罪後，昨再有多四名前高層和一名證券公司總經理捲入「康宏風暴」被起訴。五人共分兩案，與曹貴子一行六人昨到東區裁判法院應訊。當中兩名康宏前執董陳麗兒和陳毅凱疑涉與曹貴子購買他的投資公司，首日提訊即由控方申請與曹案合併處理，裁判官批准申請並將案押後至九月二日。



女前執董陳麗兒亦涉嫌與其餘兩名高層和證券公司總經理，串謀安排發行債券以收購關連公司四千九百六十萬元的佣金，成為唯一一位牽涉兩宗案件的被告。四人則須下月廿三日再出庭應訊，以待安排轉交區院。曹獲准以現金二十萬保釋外出，其餘五人則以一萬元擔保。所有被告不得接觸控方證人，惟由於其中兩名證人是被告同事，裁判官下令被告不得與該兩名同事討論案情。



就曹貴子涉隱瞞重要資料收購投資公司一案，控罪合併後五十五歲曹貴子與四十六歲陳麗兒和五十一歲陳毅凱被控一項串謀詐騙。三人分別報稱商人、時任首席財務總監、和時任公司董事。三人涉嫌於一六年四月一日至翌年年十二月七日期間一同串謀詐騙聯交所、康宏理財控股有限公司以及其董事局及股東，即不誠實地隱瞞或沒有披露曹貴子，屬上市公司主要股東或董事，另隱瞞或沒有披露康宏財務收購信盈國際屬一宗關連交易；及導致康宏財務在上市公司康宏沒有遵照《上市規則》就關連交易規定的情況下，於一六年九月五日收購信盈國際。



隱瞞配售代理身份



至於另一宗四人涉發行債券獲利案，除了陳麗兒，四十四歲麥光耀、四十歲黃淑安和四十八歲李易明被控一項串謀詐騙。三人分別是康宏理財控股有限公司前執行董事和前經理，以及鼎成證券有限公司總經理。



四人被控於一四年六月一日至一七年十二月七日期間一同串謀詐騙聯交所、上市公司康宏以及其董事局及股東，即不誠實地導致上市公司與鼎成簽訂協議書，聲稱委聘鼎成為配售上市公司發行的債券的配售代理；安排鼎成與康宏證券簽訂協議書，聲稱委聘康宏證券為該等債券的分配售代理；以及隱瞞或沒有披露康宏證券事實上是該等債券的真正配售代理，而根據《上市規則》，康宏證券為上市公司的關連人士；他們四人導致上市公司透過鼎成向康宏證券就配售該等債券，支付合共超過四千九百六十萬元的佣金。



