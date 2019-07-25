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警八鄉搗黑幫兵器毒品庫拘一人

2019-07-25 列印
　　警方展開「雷霆一九」反罪惡行動，前晚在八鄉錦莆路一汽車維修場破獲黑幫兵器庫及毒品貯存倉，拘捕一名有黑幫背景男子，檢獲市值四十三萬五千元氯胺酮毒品、五把利刀、十八支棍及兩柄大鐵錘。警方相信檢獲武器與西鐵元朗站發生傷人案無關。

　　被捕男子姓鄭（四十二歲），疑有黑幫背景，現仍被警方扣查，稍後將被落案控以「販毒」及「藏有攻擊性武器」罪名。元朗警區反三合會行動組第一隊主管吳龍督察表示，警方早前接獲線報，指有黑幫份子利用八鄉一汽車維修場收藏武器及貯存毒品，於是展開深入偵查。

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