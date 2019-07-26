﻿東鐵工程車出軌拋錨 ﻿﻿大埔往返火炭癱瘓九小時﻿

港鐵禍不單行，繼有人針對港鐵發起不合作運動外，昨日東鐵服務發生故障，大批乘客受阻，怨聲四起。由於大學站附近一架工程列車凌晨出軌，大埔墟站往返火炭站的列車服務暫停近九小時。大批乘客擠擁在大埔墟至沙田站沿途各站，情況混亂，有人感到不適需送院。有市民行程嚴重受阻，批評港鐵指示不足，服務無改進。







港鐵代表昨日兩度就東鐵線服務暫停召開記者會，向公眾致歉及交代事件。港鐵車務工程總管李家潤表示，昨日凌晨約三時五十分，一輛工程車在大學站以北約五百米，進行例行路軌維修更換期間，其中一個轉向架偏離路軌，港鐵派出近一百名維修人員搶修。經過九小時，東鐵線下午二時二十七分陸續回復正常，並未波及下班繁忙時段。



李家潤指出，肇事工程車重達八十噸，加上脫軌位置出於彎位上，維修工作要確保安全，導致搶修難度增加。他亦感謝消防到場提供意見，及負責搶修的維修人員，並表示會深入調查事故原因。



車務營運總監黃琨暐多番向受影響的乘客致歉，稱港鐵安排近二百部免費接駁巴士，來往大埔墟站至沙田站沿途各站，亦增派約一百五十名職員協助疏導乘客，重申感謝乘客包容。港鐵昨日下午約二時半表示，肇事工程車已被移離行車線，已確保行車安全，東鐵線列車服務逐步回復正常。



大埔巴士客大排長龍



由於事故在昨早上班繁忙時段直至下午發生，期間有大批乘客於大埔墟站外「打蛇餅」，等候免費接駁巴士。現場一度沒有港鐵職員維持秩序，不少人「打尖」，亦有人因港鐵回復服務時間未明而鼓譟。沙田站的人龍亦到新城市廣場內及排頭村，需等候逾一小時，並同樣缺乏港鐵人手。期間，有至少兩女一男等候市民身體不適，需送院治理。



