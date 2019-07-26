  • 2019年7月26日 星期五
  • 33º
  • 62%
熱門： 工程車出軌西九文化區元朗暴力襲擊何君堯港鐵

日報新聞 > 港聞

大埔人逾兩句鐘才到市區

2019-07-26 列印
■白先生在大埔中心巴士總站，候車超過半小時。
Previous Next

　　家住太和的蕭小姐，昨早七時半乘坐港鐵上班，她批評太和站內並無任何指示，大埔墟站外的接駁巴士安排相當混亂，無指示牌提示乘客排隊方向。蕭小姐最終到大埔墟廣福道轉乘巴士，花費近兩小時方到大老山隧道，她形容大埔區交通癱瘓。

的士乘機加價

　　同區的白先生則轉往大埔中心巴士總站，由九時起等候逾半小時仍未能上車，預計再花兩小時才能到達尖沙咀。他批評港鐵不定時壞車，毫無改善，又指港鐵優惠為「劣質公關」，不會接受。同樣前往尖沙咀的隊頭人士，等待已近一小時，行程嚴重受阻。

　　另外，有傳媒目睹，大埔墟站外，有不法的士司機趁機坐地起價，車資翻倍，有市民無奈接受。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd