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美股中段跌124點

2019-07-26 列印
　　美國周三股市偏軟，杜指中段報二七一四五點，跌一百二十四點；納指則報八二六三點，跌五十八點。滙控美國預託證券價格見六十三點七八港元，跌零點八七港元；騰訊則見三百六十八點一三港元，跌四點二七港元。紐約期金報每盎司一千四百一十六點七美元，跌六點九美元；紐約期油則報每桶五十六點二八美元，升零點四美元。

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