﻿西九劇場地盤突下陷﻿﻿傾倒 地下水湧出淹挖泥車﻿

西九文化區「演藝綜合劇場」地盤出現直徑二十五米的淺層塌陷，兩米深水浸，有挖泥機被掩沒，臨時辦公室嚴重傾斜情況，路面出現裂痕。西九文化區管理局回覆指，該處正做地底工程，昨日凌晨突然有地下水湧出，強調不是地基沉降、不涉結構安全問題。



昨日網上傳出多張圖片，見到西九文化區M+博物館旁的「演藝綜合劇場」地盤下陷，工地上的貨櫃臨時辦公室嚴重傾斜，工地有大量水湧入，挖泥機被水泥掩埋。昨日早上負責地盤工程的金門建築已派高層及職員到場視察了解，警方、消防、路政署及土木工程處亦有大量工程人員到場。



西九文化區管理局表示，已獲悉演藝綜合劇場和綜合地庫項目L1合約工程工地出現水浸及塌陷，工地東南面的管樁圍堰牆昨日凌晨有漏水，導致挖掘工地出現約一米半至兩半深水浸，項目範圍鄰近工地亦出現直徑約二十五米的淺層塌陷，承建商金門建築昨晨已即時採取行動，漏水到早上九時許停止，管理局和金門正密切跟進。



管理局確認工地安全，強調不是地基沉降、不涉及結構安全問題，事件中無人受傷，鄰近地區沒有受到影響，已通知屋宇署及所有相關部門，採取必要措施，工地其他工程並沒有受到影響。



土木工程師倪學仁稱，根據現場圖片推測，地陷原因估計與施工地盤周邊的防護鐵閘懷疑因燒焊不足或厚度不足，於海水及泥土的壓力下，導致閘板爆開所致。不過，他指工地內作支撐用的白色鐵架「無郁過」，認為地盤情況尚算穩定。地陷的地盤為「演藝綜合劇場」，位於臨海位置，可容納一千四百五十個座位，工程預計二○二三年落成。



