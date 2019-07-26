移民查詢急升 顧問：趨年輕化

移民再成為港人熱門話題。一間移民顧問公司調查發現，超過四成受訪者有意移民。調查透過網絡及電郵收集到近六百份問卷，表示有意移民的人當中，近五成表示計劃三至十年內移民，反映他們對移民無逼切性，純粹為未來作長期規劃。另有近五成受訪者認為，亞洲是他們最想移民的地區，而近六成人則視投資海外房地產為首選移民方式。



負責這項調查的移民顧問公司指出，港人普遍傾向以移民不移居的方式，選擇不立即放棄香港的生活及事業，純粹為了得到新身份。該公司亦指，以往每月有大概二十宗移民查詢，增加至上月的六十宗，本月至今已累積八十宗。



過往較多四十歲至五十歲的人士查詢移民，但發現查詢的人有年輕化跡象，不少年輕人都對歐洲移民感興趣，但查詢移民台灣的數量最多，與台灣的生活及文化較為吸引港人有關。該公司分析，對於有意移民的人，政治是其中一個主要因素，但移民始終是較重大決定，市民不會因近期事件而貿然移民。



