指香港面對重大挑戰 李小加：要給中央信心

政府修訂《逃犯條例》觸發連場大遊行和示威衝突。港交所行政總裁李小加昨天指，香港現時面對重大挑戰，他認為，中央政府與香港人有共同「夢想」，香港人十分希望保持一國兩制下的「兩制」，希望繼續享有新聞自由、示威自由及民主等權利；而中央則不希望有任何人挑戰「一國」主權。現時社會的困境是因為港人恐懼會失去自由，而中央則恐懼有香港人或外國勢力挑戰國家主權。



要讓警察做好工作



李小加認為，只有很少香港人想挑戰國家主權，香港人在保護一國兩制時，亦要提供信心予中央，相信香港人不會挑戰國家主權。



李小加又提到，解放軍介入香港不是香港人所希望，只有香港警察解決不了的問題，才會考慮應否讓解放軍協助。他指無論喜歡與否，都必須讓警察做好自身工作，若果警隊犯錯就必須解決問題，否則香港就會變成一個無人想到的地方。



