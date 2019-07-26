警證事前接元朗襲擊情報 錯誤評估為低風險將檢討

警方證實，周日元朗西鐵站白衣人襲擊市民前，警方收過情報，當晚評估後認為，相比上環，元朗風險低，沒那麼緊張。警方對處理與市民期望有落差，感到沉重和難過，稱會作出檢討。另外，警方又指在上環向示威者發射海綿彈前，已作「涵蓋式警告」。



周日晚元朗白衣人毆打市民，有區議員一早向當區警方通報，獲回覆會預留人手處理。警方昨召開記者會，署理新界北總區指揮官曾正科承認，當日曾收到情報，但認為風險低，當晚六點在元朗成立行動指揮中心，「當時上環情況十分嚴重，然後又收到情報話啲人唔入嚟（元朗），人手調配相對不緊張。」他指如當晚調配得好，可以避免情況惡化，多次稱會作檢討。對於未能阻止事件發生和有市民受傷，警方感到沉重和難過，會作出檢討。



記者追問曾有兩名巡警到場，為何不舉槍制止白衣人？曾回應指，近日的社會氣氛，「警察都畀人打得好勁」，所以兩人撤退及要求支援，是合適的決定。他表示，警察在接獲九九九通報後，曾到不同現場，發現相關白衣人沒有違法，「就算佢哋着晒白衫，係咪代表佢哋就犯法呢？大家自己思考下。」



元朗警區副指揮官陳漢銘稱，「第三梯隊」在晚上十一點二十分才到場，承認到場時間比服務承諾較遲，多次稱會跟進。記者問他為何遲了四十分鐘才到達西鐵站，曾正科反問陳漢銘：「有八個字咁多咩？只係遲咗三十九分鐘。」



上環清場用海綿彈 曾「涵蓋式警告」



另外，警方表示，剛過去的周日在上環的清場行動中，用了五十五枚催淚彈、五發橡膠子彈和二十四發海綿彈。對有警員於天橋上無預先警告向示威者發射海綿彈，警方解釋，之前已作「涵蓋式警告」。



