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羅智光呼籲公務員緊守崗位

2019-07-26 列印
　　元朗打人事件後，除了個別公務員陸續於網上發出匿名譴責聲明外，昨日至少有兩批公務員參加匿名聯署，批評特首林鄭月娥及問責官員，指責警方的處事手法，要求政府回應民間五大訴求，包括撤回修例及成立獨立調查委員會。

　　公務員事務局局長羅智光表示，理解有同事對近日事態有想法，希望透過不同方法去表達意見。

　　羅智光在社交平台指，呼籲公務員在此艱難時刻，能繼續秉持專業精神，緊守崗位，竭盡所能地履行職務，服務市民，又指香港是「我們的家」，甚麼事亦可以平心靜氣去商量和解決。

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