憂政治風暴傷害香港 ﻿梁卓偉指當權者執迷不悔﻿

反修例風波未了，元朗更發生白衣人無差別襲擊市民事件。港大醫學院長梁卓偉撰文表示，當下的政治風暴，正史無前例地傷害香港，形容這一刻香港被白色恐怖籠罩，無處不令人窒息，盼社會能依靠善的力量，讓香港的傷口早點瘉合。



梁卓偉港大醫學院的facebook專頁，發佈以「傷」字為題的文章。文中指，過去幾場暴力衝突，發生在香港不同角落，在我們與家人朋友歡聚的商場、每日上下班必經的車站和列車，相連的恐懼急速擴散，學校、食肆和大小商店紛紛關閘，香港人一起經歷的種種，無不令人悲痛惋惜。



他們早前警告，香港已出現了「精神健康疫症」，今天的情況不但沒有改善，更在急速惡化。未來幾天會否出現新一輪或甚更厲害的風暴，無論是元朗人或獅子山下其他角落的同舟人，這一刻都非常害怕、憤怒，被白色恐怖籠罩的香港，無處不令人窒息。



梁卓偉提到，他同意一位神父所講，我們需要依靠善的力量。這種善心、善意、善良可來自社會不同的角落，無論是一句關心的問候、一張寫滿祝福字句的便利貼等，都有助香港的傷口早點癒合。相反，當權者的執迷不悔、政客間的謾罵、各方無休止的暴力，則只會令傷口變得更深。



前勞福局長促獨立調查



另外，勞工及福利局前局長蕭偉強出席電台節目時表示，對近來發生的事件感沉重和憂慮，現時最迫切的，是警方盡快調查元朗事件，挽回市民對治安的信心，以及成立獨立調查委員會徹查修例事件，因已成為社會共識。



出席同一個節目的運輸及房屋局前副局長邱誠武在節目上一度哽咽，他說，目前市民最焦急是人身安全，因為連外出穿甚麼顏色的衣服都要考慮。他又指，恢復市民對警隊執法的信心是「當務之急」，之後或要處理「問責」問題。



