民陣向廉署舉報 指警涉行為失當

民陣召集人陳皓桓及工黨主席郭永健昨連同數名成員先後到廉政公署舉報，指警方於七月二十一日元朗白衣人傷人事件中，涉干犯公職人員行為失當罪。



民陣副召集人陳皓桓指，當晚多名市民致電九九九報案中心，但無人接聽，甚至接聽後又被「cut線」！又指兩名警員到場後就很快離開，並無保障市民性命財產，質疑警方沒有執行職務。他同時提出，事發前已有元朗區議員與警民關係組聯絡，通知當晚或有事發生，但警方未有作出適當人手部署，又質疑警方與白衣人表現友好。



工黨主席郭永健則指出，一般市民或當區區議員都早於事發前已收到有消息指可能有黑社會行動，當日報案後警方仍需半小時後才到場，而且八鄉分區指揮官李漢文到場後完全沒有進行拘捕行動，更向記者表示遲到因「無戴錶」。



