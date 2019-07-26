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﻿中小企指數﻿﻿三年來新低﻿

2019-07-26 列印
■生產力局公佈中小企指數調查。
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　　受中美貿易戰及近期《逃犯條例》修訂風波影響，二○一九年第三季「渣打中小企指數」表現遜色，多個分項指數較上季下跌，綜合營商指數更跌至歷年新低。另外，中美貿易關係持續緊張，超過四成中小企對國際貿易談判，持不樂觀態度，較上季急增加近三成。

　　生產力局公佈在六月進行的中小企指數調查結果，二○一九年第三季綜合營商指數為三十九點，創二○一六年第三季以來新低。三大行業指數方面，進出口貿易及批發業及零售業指數分別為三十三點七和三十四點五 ，創今年紀錄新低製造業指數錄得三十五點五，亦較上季低約一成二。

　　面對中美貿易關係緊張，百分之四十四中小企對國際貿易談判的發展趨勢持悲觀態度，較上季增加百分之二十七。

　　生產力局首席創新總監張梓昌博士指，結果顯示中小企的營商信心呈現較大幅度的下跌。

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