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涉新城市廣場襲警 無業漢被捕

2019-07-26 列印
　　警方在灣仔拘捕一名二十三歲報稱無業的男子，涉嫌本月十四日在沙田新城市廣場襲擊兩名警員。商業罪案調查科總督察陳國偉表示，當晚警方向非法集結的示威者進行驅散，商場內有多名示威者多次襲擊警員，有兩名警員被人包圍，遭到拳打腳踢，有人用雨傘刺向他們，包括頭部，令他們嚴重受創，警方會繼續調查案件，不排除日後會有更多人被捕。

　　陳國偉又說，其中一名警員面部及鼻骨折，左臉有瘀傷，左眼血腫，另一名警員右後腦受傷，要縫三針，背後及肩部等有不同程度的瘀傷，兩名警員住院五日已出院。就沙田事件的一連串違法行為，刑事部人員參與不同的調查行動，就這兩名警員受襲的罪件，交由商業罪案調查科跟進。

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