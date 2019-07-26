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吳文遠籲堵科學園 林鄭未現身諮詢會

2019-07-26 列印
　　自從修訂《逃犯條例》引起連串社會衝突後，特首林鄭月娥的公開活動都變得低調，昨日網傳她會出席科學園的《施政報告》諮詢會，社民連主席吳文遠呼籲網民前往包圍，後因林鄭並沒有現身，各人散去。

　　社民連主席吳文遠昨日在社交網站呼籲，指林鄭月娥會於下午二時到沙田科學園出席《施政報告》諮詢會 （創新及科技界），呼籲網民包圍。

　　結果吳文遠、社民連成員梁國雄、民陣召集人的岑子杰和約五十名示威者於下午二時許抵達科學園會場外，手持抗議標語，高叫口號，部份人戴口罩，惟至過了會議開始時間一個多小時後，仍未見林鄭現身，只見創新及科技局局長楊偉雄、政策創新與統籌辦事處總監馮程淑儀到來。

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