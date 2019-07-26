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消防救護合力制服賊人獲讚

2019-07-26 列印
■消防和救護員的人員將一名疑似賊人男子制服。
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　　據網民Addison Chan在社交平台群組發帖並貼相，相中見數名身穿消防和救護員制服的人員將一名疑似賊人的黑衣男子制服於的士車尾。該名網民留言：「……好在仲有『消防救護』幫手捉賊。」

　　有指地點疑為荃灣，帖文引起網民大讚，最少獲一百一十九個表情公仔，有網民更讚「有啲功架 lock實咗隻腳。」有人又指「多謝消防救護員出手相助」、「為生命逆行的消防員致敬」、「強烈要求消防員、救護員加人工」，有人更留言「全力支持消防隊成為正規保護治安團隊！」，有網民更發揮搞笑本色，「咪郁，消防， 雙手擺後面！」 「用蹦帶紮起佢 ！」

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