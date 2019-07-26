高院信病發「夢遊」觸摸女友人 ﻿「睡眠性交症」﻿﻿外籍男脫非禮罪﻿

患「睡眠性交症（sexomnia）」的年輕外籍男子一六年與八名友人舉行派對後席地而睡，一周後遭其中一名女友人要求道歉，指外籍男派對翌日早上非禮她的臀部。外籍男解釋因病所困，入睡後有時會猶如夢遊，對別人毛手毛腳而不自知。惟外籍男經審訊後被裁定一項非禮罪成判囚五月，他不服裁決提出上訴。高院暫委法官沈小民昨頒布書面裁決，指原審裁判官錯誤地裁定他沒有受病情影響且有意識地犯案，宣佈外籍男上訴得直，定罪刑期一併撤銷。



在港本地銀行任職理財策劃經理的二十八歲外籍被告范栢康，受審時並沒否認曾非禮事主。案發於一六年七月九日晚，上訴人與八名在酒店房的舉行送別派對，各人喝酒留宿至翌日。翌日早上女事主作嘔時，感到上訴人曾觸摸她的腰部臀部和股溝，當時又見到上訴人是睜開眼睛的。



上訴人受審時解釋自己患有「睡眠性交症（sexomnia）」，當時沒有任何犯罪意圖。法官引述醫學資料比喻此病病徵猶如夢遊，由於患者睡着因此對自己的行為沒有任何意識，行為包括撫摸別人、手淫甚至性交。



原審裁判官梁文亮認為，倘若被告真的對自己非禮過程毫不知情，他不會未問清楚來龍去脈便主動透過電話訊息道歉，又在訊息中要求事主對他未婚妻保守秘密。因此梁官裁定他犯案時並非沒有受病情影響。



法官則認為，被告的罪疚感只不過是源自於他相信自己曾對事主作出不適合的行為。即使上訴查清非禮的經過也無補於事，事主在訊息中所表示的不愉快的情緒已足以讓上訴人產生罪疚感而道歉。



上訴人的未婚妻原審時亦力證上訴人不時在睡夢中對她非禮，手法有時更加粗暴。法官認為被告未婚妻的供詞相當有力，因她知悉被告非禮另一女子後，並沒有怪責未婚夫甚至離他而去，反而仍支持被告。她對被告不會主動性騷擾其他女人的信心打動了法庭。



