﻿判囚三月失參選權五年﻿﻿黃浩銘申覆核﻿

社民連副主席黃浩銘因佔中九子案被判「煽惑他人作出公眾妨擾」和「煽惑他人煽惑公眾妨擾」罪成，被判監八個月，黃仍在赤柱監獄服刑，潘熙資深大律師與黃宇逸大律師本周代他入稟高等法院申請司法覆核，指於本年四月被判囚的黃浩銘須等到二○二四年四月後才有資格參選，亦認為此舉違反《基本法》保障的被選舉權及剝削選民的選擇，故冀法庭頒令裁定有關條例違憲及應宣告無效。



申請人為現年三十歲的黃浩銘，答辯人為律政司司長。黃浩銘在司法覆核申請書中指出他曾因反對新界東北發展規劃示威、佔旺及佔中事件，而分別被判囚三個月、四個月及八個月，如表現良好的話最快能於本年十月三日刑滿出獄。但由於《立法會條例》、《區議會條例》及《鄉郊代表選舉條例》中《喪失獲提名為候選人資格的情況》一項列明，任何人在任何地方被裁定任何罪行，並因該罪行被判處為期超過三個月的監禁刑罰，即會喪失在被定罪的日期後五年內舉行的選舉中獲提名為候選人的資格及當選為議員、民選議員及有關鄉郊地區鄉郊代表的資格，三項條例均規限他在出獄後亦不能成為選舉候選人。



