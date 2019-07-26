﻿家長冀小學面試突圍﻿ ﻿冷門興趣班受追捧﻿

為在小學面試突圍，另類興趣班近年成為不少家長的一大殺着。有見及此，不少幼稚園近年紛自設課餘興趣班，舉辦語文證書課程，請外來教練開辦網球、高爾夫球、騎馬等活動，並拍攝小朋友活動過程，製成學習記錄，讓學生在升小面試與眾不同。



要贏在起跑線，時下家長都會為子女安排不同課外活動，鋪路報讀名牌私立直資小學。因此，除了坊間愈來愈多機構舉辦興趣班外，不少私立幼稚園為了方便家長，亦收費舉辦不同形式的活動，讓學生上午上課，下午參與興趣班。衍卓教育專業升學諮詢顧問及課程總監李蘭斯指，近年興趣班趨向冷門，包括騎馬、網球、高爾夫球、射箭、劍擊等，令學生可在小學面試中引起注目。



製作學習記錄予家長



冷門興趣能否助子女在面試突圍？李蘭斯舉例指，早前有學習中國武術的小朋友，在私立直資小學第二輪面試的才藝表演環節中表演武術，並成功得到首輪取錄，「大部份才藝表演都是朗誦或樂器演奏，武術令評審眼前一亮，亦表現到自信心，令學校十分欣賞。」



部份興趣班看似另類，但亦見精心挑選。李蘭斯解釋，名牌私立直資小學各有運動背景，如申請入學的學童有同樣興趣，且已有一定成績，自然會加分，「例如有學校一直有劍擊傳統，子女如懂得劍擊，就會多一點優勢。」駿橋國際教育集團創辦人何沛龍亦認同，鋼琴、小提琴等樂器未必得到國際學校的注意，「如果是古箏、豎琴等的樂器，會較有吸引力。」



此外，有私立幼稚園亦有為學生拍攝上課及課外活動情況，輯錄成相集給予家長。李蘭斯認為，相片可整輯成學習記錄，交予面試小學參考，但她建議加入一家出外參與活動的相片，令學習記錄既看到子女學習經歷，亦能展示親子關係。



相比相片，學習證書更重要。李蘭斯表示，近年愈來愈多家長為準備升小的子女，報讀劍橋英語考試、普通話水平測試等課程。她指出，由於坊間私立直資小學的報名期，最早為一年多前，如今年早在五月，已有小學為明年開學的小一新生招生及收申請表。有家長早在子女就讀幼稚園中班的上學期，已開始報讀相關課程，確保在遞交申請表前取得證明文件。於是，有私立幼稚園為方便學生，會在上午課堂完結後，下午進行劍橋英語「補課」。



針對性面試班受歡迎



何沛龍亦指出，部份幼稚園已有針對部份名牌小學的面試模式，將箇中的應對技巧融入課堂，增加面試成功率，深受家長歡迎。



雖然證書及與眾不同的興趣，可增加面試成功機會，但李蘭斯認為，家長應先找出子女的強項，再按興趣及所長加以培育。她指出近年尋求小學升學諮詢服務的家長明顯增加，「家長想了解不同的學校分別看重甚麼能力，再根據子女興趣，入讀相關的學校。」



