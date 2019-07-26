連場示威﻿社會動盪﻿ ﻿港爆第三輪移民潮﻿

據最新一期《東周刊》透露，本港自六月初起爆發連場大型示威，社會動盪，觸發香港繼九七回歸及一四年佔領行動以來，再爆第三輪移民潮。多間移民顧問公司六月份的查詢個案激增兩倍，移民講座及預約評估服務幾乎場場爆滿，到七月情況仍持續高企。保安局數字顯示，自二○一四年以來，港人移居外地情況持續增長至去年逾一成。







有移民顧問分析，港人上樓難，子女教育壓力大、退休安老成本高，不少早已萌生移居外地的念頭，最近這批潛在顧客便是最快坐言起行的一群，當中不少為回流港人，選擇二度移民外，就連一些資產有限的港人也湧出來，各師各法務求出走。



「考慮到政治環境以至居住問題，子女長大後能否買到樓或讀到大學等各方面，在修訂《逃犯條例》未爆發爭議時，都有想走的衝動，現在更加下定決心要走。」三十七歲的木箱鼓導師Judah是土生土長香港人，在香港結婚生仔，因為想子女可接受英語教育，所以選擇去加拿大，「今年入紙申請，順利的話最快二一年就可以舉家動身。」



Judah曾在電視節目示範教授木箱鼓，自言近年工作發展不錯，計劃到加拿大再闖一番事業。他直言，自己不是傳統專業人士，沒有讀過大學，不是有錢人，沒有一千萬元身家，就算台灣投資移民都要六百萬新台幣，即是約一百五十萬港元。



直至近期，他得知加拿大政府接受藝術移民，並有機會承認木箱鼓的專業，於是找移民顧問公司協助申請，打算暑假一家人跟朋友到加拿大探路。



中產或以上階層



香港胡康邦移民顧問公司近期平均每日接逾一百宗查詢，是年初以來每日收到個案的三倍，移民講座及預約評估服務幾乎場場爆滿。該公司總裁胡康邦形容，目前是自九七回歸及一四年佔領行動以來，本港爆發第三輪大型移民潮。



胡康邦說：「計劃移民港人大部份介乎三十五至四十五歲、育有小孩的中產或以上階層人士。部份為早年隨父母移民，回流香港發展後，現在又想家眷隨同移民。當中不少更是受到最近政治局勢不穩，才拍板遞申請表。可以話修訂《逃犯條例》，成為港人移民的催化劑。」



澳洲、美國及加拿大仍是港人移居的主流國家，不過這些國家近年均有意收緊移民政策；與此同時，歐洲地區的希臘、愛爾蘭及保加利亞等，則成新興移民國家。



例如投資移民到保加利亞，只須向當地政府指定的機構繳付三十萬元歐羅（約二百六十四萬港元），或投資兩年共一百萬歐羅（八百八十二萬港元）的有息政府債券，其間不須居住當地，兩年後即有機會成為公民並擁有護照，「擁有保利亞護照的好處，是可以到不同歐盟國家生活，對不少港人來說，只是買一個車位的價錢便行。」胡康邦說。



愛爾蘭的投資移民門檻雖然較高，申請人須擁二百萬歐羅資產（約一千七百六十五萬港元），並在當地投資一百萬歐羅，才可享居留權。當地屬英語國家，每年只須坐移民監一天，吸引不少了有經濟能力的家庭，先安排子女到當地讀書，只住滿五年便成為公民。



